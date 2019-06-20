Команда Зеленского удалила сообщение о признании указа о роспуске Рады конституционным

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Сообщение о признании Конституционным судом Украины (КСУ) законным указа президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную раду 21 июля исчезло из Telegram-канала команды Зеленского. Одновременно пресс-служба суда сообщила, что решение принято, не пояснив, какое именно.

Информация о том, что КСУ признал указ главы государства о роспуске Рады конституционным появилась в Telegram-канале команды Зеленского около часа назад. Позднее она была удалена без пояснения причин. До этого ряд ведущих украинских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили об аналогичном решении суда. При этом в пресс-службе КСУ на вопрос корреспондента ТАСС о результатах рассмотрения ответили, что решение принято, однако сути его не раскрыли.

Никаких других официальных сообщений по этому вопросу пока нет.

Ранее в четверг КСУ высказал озабоченность в связи с нездоровой ситуацией, которая складывается вокруг рассмотрения иска по поводу указа Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады. В заявлении, опубликованном на сайте суда, отмечено, что "в СМИ и соцсетях массово распространяется информация о возможных последствиях принятия решения Конституционного суда, в частности, звучат призывы к невыполнению его решения, привлечению к ответственности судей за принятое решение, а также другие категорические заявления".

Зеленский 20 мая во время инаугурации объявил о роспуске Рады, а на следующий день подписал соответствующий указ, назначив досрочные выборы на 21 июля. Причиной он назвал отсутствие правящего большинства в парламенте более 30 дней. Однако 62 депутата с этим не согласились и оспорили решение президента в Конституционном суде, обвинив его в нарушении конституции.