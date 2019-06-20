Зариф: США провели против Ирана "тайную операцию" и вторгаются на его территорию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтон провел "тайную операцию" против Тегерана и теперь вторгается на его территорию, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Большой Сатана" против "страны террора". Возможен ли еще компромисс между США и Ираном?

"Соединенные Штаты разжигают экономический террор против Ирана, провели тайную операцию против нас и теперь вторгаются на нашу территорию, - указал Зариф на своей странице в Twitter. - Мы не стремимся к войне, но будем рьяно защищать наше небо, нашу землю и наши воды. Мы поставим вопрос об этой агрессии в ООН и покажем, что США лгут о [том, что это произошло в] международных водах".

Ранее в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран направил в ООН жалобу в связи с инцидентом со сбитым беспилотным летательным аппаратом армии США

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk". Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией ложны", и действия БПЛА не являлись провокацией.