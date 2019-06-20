Хант признал, что он аутсайдер борьбы за пост премьера Британии

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант признал, что он является аутсайдером кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, но пообещал продолжить борьбу. Об этом Хант написал в четверг в Twitter после того, как стало ясно, что он с 77 голосами депутатов от тори прошел в финальную стадию избирательной внутрипартийной кампании.

"Я аутсайдер, но в политике сюрпризы случаются, как они случились сегодня", - прокомментировал он свой результат. Хант добавил, что, "без сомнения, берет на себя груз ответственности", чтобы завоевать симпатии членов собственной партии. С этой целью претендент на пост премьер-министра пообещал продемонстрировать, каким образом он намерен не только вывести страну из состава ЕС, но и придать импульс экономике Великобритании.

Конкурентом Ханта в финальной стадии избирательной кампании станет бывший глава МИД Борис Джонсон. Он получил в два раза больше голосов - 160 из 313 возможных - и уже поблагодарил за это однопартийцев. "Для меня большая честь получить более 50% голосов во время итогового голосования. Спасибо всем за вашу поддержу. Я с нетерпением жду возможности отправиться в тур по стране и изложить свой план по осуществлению Brexit, объединению страны и созданию более светлого будущего для всех нас", - написал политик.

Имя лидера партии и, учитывая, что тори находятся у власти, главы правительства, теперь будет определено в голосовании по почте среди 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. На это отводится месяц, а имя нового премьера должно быть названо к концу июля.

Джонсон и Хант придерживаются различных точек зрения по поводу того, когда и каким образом Великобритания должна покинуть ЕС. Бывший глава МИД заявил, что "развод" состоится 31 октября со сделкой с Брюсселем или без нее. Хант выступает на более умеренных позициях и не исключает, что срок переговоров с ЕС может быть продлен, если к концу октября стороны не успеют договориться.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы. До избрания нового лидера партии Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны.