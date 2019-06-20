Байден считает, что Трамп своим курсом по Ирану навлекает бедствие на США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Курс нынешней администрации США в отношении Ирана равносилен бедствию, которое президент Дональд Трамп навлек сам на себя. Эта позиция изложена в опубликованном в четверг заявлении бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, добивающегося выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

"Иранская стратегия президента Трампа является бедствием, навлеченным им на себя", - отметил Байден, рейтинг популярности которого существенно выше, чем у остальных 24-х претендентов в кандидаты на высший государственный пост от демократов. "Америка на Ближнем Востоке заинтересована в двух жизненно важных вещах: в предотвращении попадания ядерного оружия в руки Ирана и в обеспечении стабильности поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Трамп терпит провал по обоим направлениям", - пояснил бывший вице-президент США.

"Трамп обещал, что выход из [ядерной] сделки и введение санкций положат конец агрессии Ирана в регионе. Однако они [иранцы], наоборот, становятся более агрессивными", - добавил Байден. "Трамп своим отходом от дипломатии повысил вероятность вооруженного конфликта [с Тегераном]. Новая война на Ближнем Востоке нужна нам [США] меньше всего", - резюмировал он.

В среду Министерство обороны США сообщило об отправке на Ближний Восток дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, беспилотных летательных аппаратов и самолетов для сбора разведданных. Как указали в Пентагоне, это будет сделано в русле объявленного в понедельник решения направить в регион 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Он дал понять, что вашингтонская администрация не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.