Трюдо намерен поднять вопрос о задержании двух канадцев в КНР на саммите G20 в Осаке

ОТТАВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил ситуацию с задержанием двух канадских граждан в Китае с президентом США Дональдом Трампом и намерен вновь поднять этот вопрос на саммите G20 в Осаке. Об этом он заявил журналистам в четверг в Вашингтоне, где находится с рабочей поездкой, его выступление транслировали национальные телеканалы Канады.

"Конечно, я обсудил с президентом [Трампом] вопрос незаконного задержания двух канадских граждан в Китае и продолжаю призывать их немедленно освободить, - сказал он. - На следующей неделе у президента и меня будет возможность продолжить этот разговор в Осаке, где мы вместе примем участие в работе саммита G20". Трюдо также сообщил, что намерен в Осаке заручиться поддержкой и других лидеров стран - союзниц Канады относительно этого вопроса. Премьер добавил, что у него с президентом США "состоялся обстоятельный разговор", касающийся непростых текущих канадско-китайских отношений.

Ранее в четверг Трамп после встречи с Трюдо заявил, что готов предпринять попытку оказать содействие Канаде с преодолением нынешней напряженности в ее отношениях с Китаем.

В конце минувшего года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.