США начнут закупать фрегаты УРО нового поколения в 2019-2020 годах

ТАСС, 21 июня. Военно-морские силы (ВМС) США намерены приступить к закупке фрегатов с управляемым ракетным оружием (УРО) FFG(X) в 2019-2020 годы. Об этом говорится в отчете исследовательской службы Конгресса (Congressional Research Service, CRS).

"В общей сложности ВМС намерены закупить 20 фрегатов FFG(X) в течение 2020-2030 финансовых годов. Первый корабль будет приобретен в 2020 финансовом году (начнется 1 октября текущего года - прим. ТАСС), еще 18 будут закупаться в 2021-2029 финансовых годах, а 20-й - в 2030 финансовом году", - говорится в отчете службы.

Стоимость головного корабля составит $1,281 млрд, а каждого последующего - около $900 млн долларов, отметили специалисты исследовательской службы Конгресса.

Предполагается, что конструкция перспективного фрегата FFG(X) будет основана на проекте уже существующего боевого корабля. Как отметили представители CRS, в программе примут участие не менее четырех американских кораблестроительных консорциумов.

Согласно официальным данным ВМС США, каждый фрегат будет оснащен 32 вертикальными пусковыми установками (ВПУ) Mk.41 для крылатых ракет морского базирования семейства Tomahawk, а также зенитными управляемыми ракетами Standard Missile-2 в модификации Block 3.