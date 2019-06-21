Председатель КНР завершил визит в Северную Корею

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил в пятницу государственный визит в КНДР и покинул эту страну. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
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Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Он призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и приверженности принципу мирного диалога.
Поездка председателя КНР в КНДР была приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.