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Ситуация на Корейском полуострове

Председатель КНР завершил визит в Северную Корею

Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил в пятницу государственный визит в КНДР и покинул эту страну. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

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Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Он призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и приверженности принципу мирного диалога.

Поездка председателя КНР в КНДР была приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Теги
КНДРКитайСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнСи Цзиньпин
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