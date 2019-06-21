Партия Зеленского может создать в Раде монопартийное большинство

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы депутатов Верховной рады, которые намечены на 21 июля, могут создать впервые в истории Украины ситуацию, когда партия президента будет полностью контролировать законодательную и исполнительную власти. Согласно последним социологическим опросам, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" может сформировать в парламенте монопартийное большинство, которое составит более 230 депутатов при 226 необходимых.

В среду партия подала в Центризбирком документы на 201 кандидата в депутаты Рады по списку партии "Слуга народа". Позже в четверг политсила подала документы еще на 199 кандидатов по одномандатным округам.

"В этом списке четко прослеживаются четыре-пять ключевых групп влияния, по 20-30 потенциальных депутатов в каждой. Это, с одной стороны, отражает стремление сохранить баланс между этим группировками вокруг Зеленского, а с другой стороны, создает определенные линии конфронтации, которые в случае падения рейтинга президента в будущем могут стать и линиями разлома с политической точки зрения", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

С профессиональной точки зрения, обращает внимание Бортник, в списке доминируют юристы и экономисты. "В основном это хорошие люди, многих я лично знаю. Многие достаточно компетентны, но одновременно ими очень легко манипулировать, - считает эксперт. - Это список прежде всего воспитанных на западных идеалах молодых людей уже нового поколения - поколения периода независимости Украины".

В первую группу влияния входят личные друзья Владимира Зеленского, его бизнес-партнеры, члены команды "Квартал 95", сотрудники избирательного штаба. Отдельной подгруппой здесь являются "юристы" - так или иначе связанные с компанией Hillmont Partners, которая обслуживала бизнес Зеленского и "Квартала 95".

Во вторую группу входят представители Украинского института будущего (УИБ) и Офиса эффективного регулирования (BRDO), которые совместно в прошлом году создали либеральное движение "Люди важны" и стали "кузницей кадров" для нового президента. Неформальными лидерами этой группы являются руководители УИБ Виктор Андрусив и BRDO Алексей Гончарук, которого Зеленский назначил заместителем главы администрации президента.

Отдельную группу в списке "Слуги народа" составляют представители большого бизнеса. По данным издания "Лига", около 10 человек связаны в той или иной степени с тремя олигархами: Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком и Сергеем Левочкиным. Еще одна группа представлена малым и средним бизнесом, людьми, которые принимали участие в различных инициативах, а также общественными активистами.

Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов

Под первым номером в списке "Слуга народа" на выборы в Раду идет лидер партии Дмитрий Разумков. Во время президентской кампании он выполнял роль спикера Владимира Зеленского. Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа". Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

Интересным является наличие в списке под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. Кроме того, по мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский. В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Его относят к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского. В группу влияния Коломойского относят и Алексея Устенко - эксперта по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

По данным украинских СМИ, в проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Как пишет издание "Лига", под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. Он также советник мэра Киева Виталия Кличко и министра информационной политики Юрия Стеця. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Программа "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" в своей программе заявляет, что идет на досрочные парламентские выборы, чтобы "привести в Верховную раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям".

За время нахождения у власти президентская партия обещает реализовать такие приоритеты, как очищение и обновление власти, упразднение неприкосновенности народных депутатов, введение механизма отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей. Партия намерена создать механизм народного вето на только что принятые законы, а также ввести механизмы влияния граждан на решения власти через референдумы. "Слуга народа" обещает вернуть ответственность чиновников за незаконное обогащение, ввести выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование, провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами, а также избавить владельцев медиа от возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты.

Партия Зеленского также заявляет, что полна решимости "уничтожить системную коррупцию" в стране. Для этого предлагается перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн, а также провести "перезагрузку" прокуратуры. "Внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров и введем систему денежного вознаграждения для граждан при обнаружении коррупции", - обещают в партии.

В сфере безопасности и обороны "Слуга народа" намерена "обеспечить законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины". "Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП и восстановим реформирование вооруженных сил по стандартам НАТО", - говорится в программе. "Слуга народа" обещает принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

А вот относительно путей урегулирования конфликта в Донбассе в программе партии вообще не упоминается. "Слуга народа" ограничился только фразой о том, что будет создана "система информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий".