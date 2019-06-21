Олигарх Плахотнюк может покинуть пост главы Демпартии Молдавии

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, покинувший страну после смены власти, может уйти с поста главы перешедшей в оппозицию Демократической партии (ДПМ). Об этом сообщил почетный председатель этой партии Дмитрий Дьяков.

"Жизнь есть жизнь. Это не трагедия, что мы ушли от власти. ДПМ - первая партия, которая избрала уже третьего своего председателя. У нас партии распадаются уже после первого председателя. Ничего страшного, если будет четвертый и пятый", - цитирует в пятницу слова Дьякова молдавский телеканал N4. По его словам, съезд партии состоится в ближайшее время.

"После таких событий, безусловно, происходят изменения, в том числе и в руководстве партии. Посмотрим. Сейчас много эмоций, много подозрений... Думаю, нет никаких проблем, в том числе для господина Плахотнюка, что мы будем искать лучшие решения", - пояснил Дьяков.

Как заявил накануне глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе, Плахотнюк после смены власти в стране бежал через Украину в Лондон. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". И пообещал "вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции".

В Молдавии тем временем парламент учредил комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого ДПМ. Генпрокуратура в ближайшее время рассмотрит запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют "в узурпации власти" и других преступлениях.