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Brexit

Премьер Люксембурга: смена главы кабмина не даст Великобритании новых отсрочек по Brexit

Утвержденное Евросоюзом и Великобританией соглашение не подлежит повторному согласованию вне зависимости от того, кто возглавляет правительство, отметил Ксавье Беттель

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Смена главы правительства Великобритании не даст стране автоматически никаких новых отсрочек в рамках процесса выхода из ЕС (Brexit). Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на саммит зоны евро в Брюсселе.

"Нет, нам нужна веская причина [для предоставления новой отсрочки Лондону]. Иначе получится, что всякий раз, когда Великобритании понадобится отсрочка, ей будет достаточно поменять премьера", - заявил он.

Беттель также подчеркнул, что утвержденное Евросоюзом соглашение с Великобританией о выходе не подлежит повторному согласованию вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.

Правительство Великобритании под руководством премьер-министра Терезы Мэй провалило процесс выхода из ЕС, который должен был завершиться выходом страны из Евросоюза 29 марта 2019 года. Лондон уже дважды получал отсрочки от Брюсселя - сейчас он должен покинуть ЕС до 31 октября.

Политический кризис в Соединенном Королевстве, вызванный неспособностью властей завершить процесс выхода из сообщества, привел к досрочной отставке Мэй.

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ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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