Замглавы МИД Британии временно отстранен от должности за грубость к активистке Greenpeace

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Марк Филд, который грубо обошелся с активисткой международной экологической организации Greenpeace, проникшей в четверг вечером на закрытое деловое мероприятие в Лондоне, временно отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщила в пятницу агентству Reuters представительница премьер-министра страны Терезы Мэй.

"Марк Филд отстранен от должности замминистра на время проведения расследования", - заявили в премьерской канцелярии.

Филд курирует в Форин оффисе Азиатско-Тихоокеанское направление и считается одним из ближайших союзников главы ведомства Джереми Ханта, участвующего в борьбе за пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Заместитель Ханта оказался в центре скандала после того, как схватил за шею активистку Greenpeace и грубо вытолкал ее из зала, где выступал министр финансов страны Филип Хаммонд. Активисты пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата, проникнув в резиденцию лорд-мэра Лондона Мэншн-хаус без приглашений и отказавшись покидать здание.