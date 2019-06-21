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Министр обороны Украины заявил, что ВСУ не откажутся от обстрелов Донбасса

Степан Полторак подтвердил, что украинские военные "ни клочка земли точно не отдадут"
Министр обороны Украины Степан Полторак AP Photo/Sergei Chuzavkov
Описание
Министр обороны Украины Степан Полторак
© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе будут и далее отвечать на огонь противника огнем.

"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", - цитирует "УНИАН" министра, который прокомментировал предложение представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов.

Полторак настаивал, что, если есть угроза жизни украинских военных или потери позиций, ВСУ будут отвечать адекватно и "ни клочка земли точно не отдадут".

Теги
УкраинаПолторак, Степан ТимофеевичКучма, Леонид Данилович
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