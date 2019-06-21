Премьер Словакии: система "единого кандидата" при назначении главы Еврокомиссии мертва

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Система "единого кандидата" - демократического определения главы Еврокомиссии в рамках выбора кандидата от ведущей европейской наднациональной политической группы, победившей на выборах в Европарламент, - себя изжила. Такое мнение высказал в пятницу премьер Словакии Петер Пелегрини по итогам саммита Евросоюза, участники которого не смогли определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на следующий политический цикл 2019 - 2024 года.

"Можно считать, что система единого кандидата мертва. Мы обсуждали трех кандидатов, и ни один из них однозначно не имеет большинства. Нам нужны новые имена", - заявил Пелегрини. Если его прогноз оправдается, это будет означать, что демократические принципы при определении главы Еврокомиссии были соблюдены лишь один раз - в 2014 году, когда система "единого кандидата" и была впервые введена в действие в соответствии с Лиссабонским соглашением ЕС.

В 2014 году на выборах в Европарламент лидирующие позиции заняли христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и партия социалистов, которые, объединившись, получили большинство мест в Европарламенте, в результате ставленник ЕНП экс-премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер возглавил Еврокомиссию, а немец социалист Мартин Шульц - Европарламент.

Теперь для решения вопроса о преемнике Юнкера 30 июня в Брюсселе будет созван новый внеочередной саммит ЕС. Если за это время глава Европейского совета Дональд Туск в ходе консультаций с политическими партиями и лидерами стран ЕС не сможет сформировать консенсус, который бы позволил привести в Еврокомиссию одного из трех ставленников основных парламентских фракций, это будет означать конец системы "единого кандидата" и возвращение к прежней системе кулуарного назначения главы исполнительной власти ЕС и других институтов сообщества на закрытых консультациях на саммитах Евросоюза. По словам экспертов, это, в свою очередь, может привести к новому институциональному кризису ЕС.