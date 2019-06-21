Лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по ключевым постам

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главам государств и правительств стран Евросоюза вновь придется попытаться прийти к соглашению по вопросу распределения ключевых постов ЕС. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Когда мы вернемся с [саммита] G20 [который состоится 28-29 июня в Осаке], нам придется вновь собраться, чтобы достичь соглашения по этим трем позициям: председательства в Еврокомиссии, председательства в Евросовете и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности]", - сказал Санчес. "Нам придется снова начать [переговоры]", - добавил он.

"Мы не отказываемся от председательства в комиссии", - уточнил и. о. премьера Испании, который возглавляет соцпартию страны. Тем не менее Санчес не исключил, что в конечном счете ЕК возглавит представитель от Европейской народной партии.

Как сообщил ранее глава Евросовета Дональд Туск, главы государств и правительств стран Евросоюза не договорились о кандидатуре на пост нового главы Еврокомиссии, для продолжения дискуссии созван внеочередной саммит ЕС 30 июня в Брюсселе. Туск подчеркнул, что лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты.

Помимо главы Еврокомиссии, им нужно определить будущего преемника самого Туска на посту председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сменит Федерику Могерини, нового председателя Европарламента вместо Антонио Таяни и председателя Европейского Центробанка на смену Марио Драги.