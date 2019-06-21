Конституционный суд Украины рассмотрит иск 51 депутата о языковом законе

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) получил обращение от 51 депутата Украины относительно несоответствия закона о языке конституции страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте суда.

"Субъект права на конституционное обращение считает, что положениями ряда статей закона № 2704-VIII нарушаются права граждан на использование родного языка, ограничивается доступ граждан, например, к культурной продукции на родном языке, создается атмосфера нетерпимости", - говорится в обращении депутатов.

По мнению обратившихся депутатов, закон не соответствует конституции Украины, поскольку ограничивает использование языков национальных меньшинств, проживающих в стране. В частности, в обращении сказано, что "самыми многочисленными из них являются русские, евреи, белорусы, молдаване, болгары, поляки" и другие национальности. Среди подписавших документ депутатов Александр Вилкул, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев.

Верховная рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, 15 мая его подписал Петр Порошенко, который был в тот момент президентом Украины. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.