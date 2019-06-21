Администрация Зеленского подаст в суд на главу Совета судей из-за обвинений в давлении

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского намерена подать в суд на главу Совета судей Олега Ткачука из-за высказанных им в адрес АП обвинений в давлении на членов организации. Об этом сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

По его словам, все обвинения главы Совета Олега Ткачука в давлении на судей с помощью телефонных звонков из администрации не соответствуют действительности. "Это абсолютная глупость. Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям. Он [Ткачук] ответит за эту ложь, которую распространяет против президента и его команды, естественно, в судебном порядке", - сказал он в комментарии изданию "Украинские новости".

Замглавы администрации президента назвал обвинения главы совета "ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы". Рябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко "с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти".

Ранее глава Совета судей обвинил администрацию президента в незаконном давлении на членов организации. По его словам, судьям поступали телефонные звонки из администрации президента "с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания". Он также обвинил Рябошапку в попытках подорвать самостоятельность судебной системы во время его встречи 19 июня с заместителем главы Совета судей Вадимом Бутенко. Ткачук обратился к президенту, генпрокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием "принять срочные, безотлагательные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности".