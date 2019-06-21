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Кризис на Украине

СМИ: главу Антикоррупционного бюро Украины вызвали в полицию на допрос

Генеральная прокуратура ранее также вызвала Артема Сытника на допрос

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Нацполиция Украины вызвала директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника на допрос о возможном нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Левый берег".

"Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в департамент защиты экономики Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

Издание также публикует фотографию приглашения на допрос. В нем отмечается, что Сытник вызван в связи с тем, что "в департамент защиты экономики Национальной полиции поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ закона "О предотвращении коррупции". "В частности, в части ограничения относительно получения подарков", - уточняется в документе.

Генеральная прокуратура Украины ранее также вызвала Сытника на допрос. Тогда главу НАБУ допрашивали в качестве свидетеля по делу о превышении власти.

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