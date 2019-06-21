Трамп заявил, что отменил удары по Ирану до того, как самолеты США поднялись в воздух

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отменил нанесение ударов по Ирану незадолго перед тем, когда должны были подняться в воздух американские военные самолеты. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в интервью журналистам телеканала NBC , фрагмент которого вышел в эфир в пятницу.

"Ничего не было разрешено до самого последнего момента, поскольку все меняется", - сказал Трамп. На вопрос журналиста о том, отдавал ли он приказ о начале операции, американский лидер ответил: "Нет, нет, нет". "Кое-что было подготовлено к применению в случае моего одобрения", - пояснил он. Трамп добавил, что самолеты США не успели подняться в воздух, однако это произошло бы "довольно скоро".

Трамп добавил, что самолеты США не успели подняться в воздух, однако это произошло бы "довольно скоро". "Последовали бы события, после которых пути назад не было бы", - сказал президент. Он отметил, что примерно за полчаса до планировавшегося начала операции задал представителям Пентагона вопрос о том, сколько в результате нее погибнет людей.

По словам президента США, его уведомили о том, что в результате операции, предположительно, погибнут около 150 иранцев. Трамп отметил, что "на секунду задумался об этом" и пришел к выводу, что "это не было бы соразмерно", учитывая, что Иран сбил только американский беспилотник.