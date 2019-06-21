Додон: новое правительство Молдавии будет строить взвешенные отношения с Россией

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии заинтересовано выстраивать взвешенные отношения с Россией. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в пятницу на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком в Минске.

"Заверил российских партнеров в том, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс", - написал президент на своей странице в Facebook.

По его словам, на встрече обсуждался широкий круг вопросов. В частности, Додон обратился к властям РФ с просьбой продлить действие беспошлинного режима на экспорт молдавских овощей, фруктов, консервов и винодельческой продукции, а также разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом.

Другим важным вопросом является перезаключение контракта на поставки российского газа, который истекает в 2019 году, отметил президент. Собеседники договорились, что эти и другие темы будут обсуждаться на следующей неделе в ходе рабочего визита в Кишинев Козака.

В начале июня в парламенте Молдавии было создано новое парламентское большинство, образованное выступающей за восстановление отношений с Россией Партией социалистов Республики Молдова и проевропейским блоком Acum ("Сейчас"), которые объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ) во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком.

В 2017 году сформированное ДПМ правительство рекомендовало чиновникам избегать поездок в Россию, а также через российскую территорию. Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что в Кишиневе регулярно задерживают российских журналистов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Из Кишинева также высылались российские дипломаты, персоной нон грата объявляли бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, который был сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.