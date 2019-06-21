Помпео заявил, что КСИР участвует в крупных схемах для финансирования терроризма

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжает участвовать в различных незаконных схемах с целью финансирования террористических организаций. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя посвященное Ирану заявление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ).

"КСИР продолжает участвовать в крупномасштабных схемах для финансирования своей злонамеренной деятельности. Это включает в себя поддержку ливанской шиитского организации "Хезболлах" и движения ХАМАС, которые считаются в США террористическими", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Помпео. По словам госсекретаря, содействие реализации данных схем осуществляется "на высочайших уровнях во властных структурах Ирана".

"Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен следовать своим обязательствам и вести себя как нормальное государство <...> Через три года после того, как Иран объявил о своей приверженности плану действий ФАТФ, большая часть необходимой работы остается незавершенной", - отметил Помпео, вновь призвав власти республики в соответствии со стандартами ФАТФ ратифицировать Палермскую конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

В пятницу ФАТФ дала Ирану уже третью отсрочку на исполнение мер по противодействию терроризму. Как отметили в организации, если до октября 2019 года Иран не присоединится к упомянутым Помпео конвенциям, ФАТФ "потребует задействовать соответствующие усиленные механизмы отчета или ввести систематическую отчетность о финансовых транзакциях, а также углубленные требования внешнего аудита для финансовых групп или любого из их филиалов и дочерних компаний на территории Ирана". При этом в организации отметили успехи Тегерана на пути совершенствования своих финансовых норм и рассчитывает на дальнейший прогресс.

Трамп 8 апреля принял решение внести КСИР в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.