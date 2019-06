WSJ: Минюст США ищет расхождения в данных спецслужб о "вмешательстве" России в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США сосредоточено на выявлении противоречий между мнением различных американских спецслужб о приписываемых России попытках вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Минюст под руководством Уильяма Барра проверяет отчеты аналитиков различных спецслужб США, которые дали основания ФБР заняться проверкой и установить слежку за членами избирательного штаба Дональда Трампа, когда тот был кандидатом Республиканской партии в президенты. В настоящий момент ведомство Барра устанавливает, как отдельные сотрудники спецслужб относились к Трампу и испытывали ли они предубеждение против него.

The Wall Street Journal получила схожую информацию с данными газеты The New York Times, сообщавшей в начале июня, что Минюст намерен запросить у двух сотрудников ЦРУ сведения о том, при каких обстоятельствах было начато расследование приписываемых России попыток вмешательства в выборы. Эта задача возложена на подчиненных прокурора Джона Дарема.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Представители администрации призывал выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.