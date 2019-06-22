Мадрид не считает провокацией полет самолета РФ вблизи авианосца Испании в Балтийском море

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Испании не считает провокационным актом полет российского бомбардировщика Су-24 вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I в Балтийском море. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в субботу в оборонном ведомстве пиренейского королевства.

Телеканал Antena 3 сообщал, что российский самолет пролетел рядом с авианосцем, который принимал участие в учениях НАТО, на относительно низкой скорости и небольшой высоте. Воздушное судно было обнаружено радарами, хотя не было применено никаких мер, поскольку выполненные маневры не были сочтены опасными, передавал телеканал, который также опубликовал видео случившегося.

"В данном случае [министерство] не рассматривает случившееся в Балтийском море ни как инцидент, ни как вызов, - отметили в ведомстве. - Это считается нормальным действием".

Учения НАТО BALTOPS-2019 ("Балтийские операции - 2019") проводились в южной части Балтийского моря с 3 по 21 июня. В них принимали участие 18 государств альянса и стран-партнеров.

10 июня Минобороны России сообщило, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря. Параллельно с учениями НАТО российский Балтийский флот и российские силы в Калининграде проводили собственные маневры.