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Еврокомиссар призвал создать в ЕС "общеевропейское ФБР" по американскому образцу

Димитрис Аврамопулос считает, что это необходимо для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос призвал создать в Европе общее полицейское ведомство по образцу американского Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"На мой взгляд, мы нуждаемся в европейском ФБР для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности наших граждан", - считает Аврамопулос. "Только в случае поступательной кооперации стран - членов ЕС сможет добиться безопасности, которую мы обязаны предоставить гражданам", - сказал он. По его мнению, это должно стать одним из приоритетов Еврокомиссии.

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