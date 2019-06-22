В АСЕАН планируют до конца года согласовать программу экономического партнерства в регионе

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы согласовать позиции по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) и подписать его до конца текущего года. Об этом заявил в субботу на 34-м саммите Ассоциации журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда, генерал Вирачонг Сукхонтхапатипак.

"Подробно представителями стран АСЕАН обсуждался вопрос согласования и окончательного подписания соглашения по ВРЭП, - отметил он. - Все страны согласны, что необходимо закончить согласование всех позиций этого документа и подписать его до конца текущего года, потому что этот акт станет одним из важнейших механизмов сохранения и укрепления экономик стран блока и поможет еще теснее связать экономическое развитие АСЕАН с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и мира". "Будь то сотрудничество с Евразийским экономическим союзом [ЕАЭС], США и другими странами Америки или Евросоюзом. Наш успех в переговорах по этим вопросам означает и дальнейший успех в развитии экономических отношений со странами-партнерами", - подчеркнул Сукхонтхапатипак.

По его словам, "важную роль играет сотрудничество и интеграция в области человеческих ресурсов". "В этой сфере мы пришли к выводу, что необходимо организовать работу таким образом, чтобы более подготовленные в этом отношении страны оказывали менее подготовленным помощь, например в сферах образования, науки и технологий. В этом вопросе тоже все согласны, он и был здесь инициирован, поскольку такое сотрудничество соответствует интересам устойчивого развития экономик Юго-Восточной Азии", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о количестве согласованных пунктов по ВРЭП, чиновник подчеркнули, что этим "занимаются рабочие группы, а не министры, но в этом вопросе достигнут впечатляющий прогресс".

"На самом деле из вопросов, подлежащих обсуждению, остались только мелкие и незначительные, решение которых не представляет для АСЕАН больших трудностей. Из сегодняшнего диалога я сделал вывод, что никаких серьезных противоречий и несогласованностей для подписания соглашения по ВРЭП в настоящее время у стран не существует, - заявил Сукхонтхапатипак. - Дело в том, что каждый присутствующий на этих саммитах, видит своей задачей укрепление АСЕАН как блока, и поэтому у нас не может возникнуть сильных противоречий в программах, которые способствуют развитию нашего региона. Все думают о том, как преодолевать стоящие перед всеми нами как региональным блоком общие препятствия", - подытожил заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда.

Вопросы стабильности и развития

Сукхонтхапатипак добавил, что Вопросы стабильности развития и повышения роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как центра устойчивого развития войдут в итоговые документы 34-го саммита блока.

По его словам, "в обсуждение на саммите включены многие вопросы, связанные с поддержанием стабильности развития и повышения роли АСЕАН как центра совместного устойчивого развития стран". "Все эти темы обсуждались и войдут в той или иной форме в итоговые документы нынешнего саммита", - подчеркнул Сукхонтхапатипак.

"[Лидеры стран договорились] укреплять прямые связи между нашими народами, - отметил он. - Генеральный секретарь Ассоциации Лим Джок Хой сказал также, что с начала прошлого года до сегодняшнего момента ВВП стран АСЕАН и темпы роста экономик повысились до значительных показателей: это известно по результатам исследований, проведенных экономистами стран блока". "Понятно, что в условиях торгово-экономических противоречий, существующих в мире, АСЕАН необходимо постоянно укреплять и расширять интеграцию и взаимосвязанность в интересах всех экономик стран Ассоциации", - пояснил чиновник.

"Очень важно продвигаться всем вместе в сфере цифровой экономики. Об этом говорил президент Вьетнама [Нгуен Фу Чонг] и другие лидеры стран АСЕАН. В нынешней обстановке необходимо развивать такие направления, как онлайн-торговля, и другие формы цифровой экономики, а также всячески укреплять интеграцию. Нам нужно разрабатывать как новые стратегии и механизмы для достижения этих целей, так и использовать в полной мере уже существующие, потенциал которых еще до конца не реализован", - считает Сукхонтхапатипак.

По его словам, все страны блока стремятся к наиболее полному использованию существующих механизмов развития, постоянно добавляя к ним новые. "В качестве такого механизма рассматриваются цифровые сети, которые необходимо развивать и поддерживать в целях стимулирования экономического роста. Все лидеры наших стран беспокоятся о том, чтобы в нашем совместном общем развитии ни одна из стран не отставала от других. Нам необходимо преодолевать возникающие дистанции в отставании между странами в таких вещах, как доходы, уровень знаний и жизни, потому что из-за отдаления возникает диспропорция в развитии стран АСЕАН", - добавил заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда.

"Что касается вопроса утилизации отходов, прежде всего надо понимать, что для ее реализации нужны огромные площади и ресурсы, - пояснил Сукхонтхапатипак. - Необходимо уделять этой проблеме повышенное внимание". "Цели и задачи в этой сфере соответствуют общемировым, которые, в частности, устанавливает ООН. В этом вопросе никаких противоречий между лидерами или министрами не возникает: наоборот, все стремятся к такому решению, которое обеспечивало бы постоянный рост и силу экономик стран АСЕАН", - заверил он.

Вместе с тем в субботу не обсуждались вопросы, связанные с Кодексом поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ). "Сегодня пока не обсуждались эти вопросы. Вероятно они будут обсуждаться завтра (в воскресенье) на саммите лидеров", - предположил чиновник.

"Я забыл сказать о вопросах культуры и взаимосвязанности, которые играют ведущую роль в формировании сознания жителей. Это очень важный момент. Например, когда речь идет о Мьянме мы должны приводить все вопросы культуры к общему знаменателю, взаимосвязанности, которая и позволяет блоку оставаться АСЕАН, чтобы каждая страна Ассоциации лучше понимала, что значит быть членом организации", - подытожил он.

Саммит АСЕАН

С 22 по 23 июня в Бангкоке проходит 34-й саммит АСЕАН. Лидеры стран Ассоциации планируют обсудить ряд вопросов, в том числе концепцию Индо-Тихоокеанского региона и всестороннее региональное экономическое партнерство, а также, возможно, кризис в штате Ракхайн в Мьянме.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран. Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча охарактеризовал председательство его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития". Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к 3 трлн долларов валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.