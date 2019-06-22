На 34-м саммите АСЕАН в Бангкоке объявили Год культуры блока

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли в субботу во время 34-го саммита блока заявление о провозглашении года культуры организации.

Главы государств и правительств стран Ассоциации намерены "уделять большое внимание защите и поощрению культурного наследия и разнообразия АСЕАН, а также роли культуры в устойчивом развитии организации". Признавая важность укрепления сотрудничества между странами блока для общего процветания в областях, связанных с искусством, культурой и творческими отраслями, лидеры объявили нынешний год Годом культуры АСЕАН.

Главы Ассоциации согласились проводить все мероприятия в рамках Года культуры АСЕАН под лозунгом "разнообразие, творчество и устойчивость". Для знакомства с культурами стран организации предполагается расширение существующих культурных проектов АСЕАН и проведение выставок материального и нематериального культурного наследия Ассоциации. Кроме того, ожидается организация культурного роуд-шоу АСЕАН за пределами региона, сотрудничество между культурными центрами и учреждениями внутри блока и с партнерами по диалогу, а также проведение национальных или международных мероприятий.

В документе подчеркивается необходимость поддержки работы культурного центра АСЕАН в Бангкоке, который был создан для развития диалога и сотрудничества с аналогичными учреждениями в государствах Ассоциации.

С 22 по 23 июня в Бангкоке проходит 34-й саммит АСЕАН. За это время лидеры стран Ассоциации планируют обсудить ряд вопросов и подготовить программные заявления.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран. Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча охарактеризовал председательство его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития". Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к 3 трлн долларов валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.