WP: Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одобрил проведение американским министерством обороны кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской разведке.

По их сведениям, начатая сотрудниками Киберкомандования США в четверг вечером атака прорабатывалась "неделями, если не месяцами". Пентагон предложил главе государства провести данную операцию после приписываемого Вашингтоном Тегерану нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Кибератака проводилась при координации с Центральным командованием Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) и пришлась на контролируемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) компьютерные системы.

Белый дом и Киберкомандование отказались прокомментировать данную информацию. Официальный представитель Минобороны Элисса Смит при этом сообщила: "В рамках проводимой политики и обеспечения безопасности операций мы не обсуждаем операции, разведдеятельность и наши планы в киберпространстве".

Рост киберактивности

По данным The Washington Post, в последние несколько лет иранские хакеры пытались взломать компьютерные системы на кораблях ВМС США в Персидском заливе. В субботу телеканал ABC сообщил, что иранские хакеры резко увеличили количество кибератак, проводимых против американских властей и инфраструктурных объектов. По информации телеканала, в последние несколько недель участились случаи массовой отправки фишинговых писем сотрудникам государственных структур США, а также работникам экономической сферы. В их число попали в первую очередь те, кто трудятся в области нефте- и газодобывающей промышленности. Такие данные телеканалу предоставили компании CrowdStrike и FireEye.

В субботу Министерство внутренней безопасности США предупредило американские компании о том, что Иран усилил кибератаки против критически важных отраслей промышленности, включая энергетическую, а также против госучреждений. Власти не исключают, что такие атаки могут привести к выходу из строя компьютерных систем.

13 июня в Оманском заливе два танкера подверглись атаке. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.