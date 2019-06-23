В Стамбуле завершилось голосование на повторных выборах мэра

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Избирательные участки завершили в воскресенье свою работу на повторных выборах мэра Стамбула. Об этом сообщила Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции.

По данным ЦИК, жители крупнейшего турецкого мегаполиса голосовали в 39 районах города, в которых в общей сложности расположилось более 31 тыс. избирательных урн. Ожидается, что в скором времени появятся первые результаты после того, как Высшая избирательная комиссия снимет эмбарго на публикацию данных по итогам выборов.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным МВД Турции, каких-либо значительных нарушений в ходе волеизъявления зафиксировано не было.

Согласно последним опросам общественного мнения, представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу может опередить своего конкурента - кандидата от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма - на 9% голосов. В таком случае ПСР впервые с 2002 года уступит на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого Эрдоган был с 1994 по 1998 год.

Муниципальные выборы в Турции проводились 31 марта, тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей. Партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов мэра Стамбула и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании. После этого ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от НРП.