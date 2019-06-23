АСЕАН утвердила перспективы в Индо-Тихоокеанском регионе с ведущей ролью блока в нем

БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняла документ с геостратегической концепцией Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), в котором блок подчеркнул свою ведущую роль среди конкурирующих крупных держав. Как отмечается в заявлении, опубликованном в воскресенье по итогам 34-го саммита организации, акт, детали которого не были представлены, получил название "Перспективы АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона".

"Лидеры стран ассоциации согласились с инициативой Таиланда по усилению ведущей роли блока в установлении отношений с внешними партнерами в регионе, - заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча на итоговой пресс-конференции. - После всестороннего обсуждения этого вопроса организация разработала документ, который важен для блока в настоящее время".

Члены АСЕАН подтвердили "центральность, инклюзивность, взаимодополняемость АСЕАН, основанный на правилах и международном праве порядок, а также приверженность продвижению экономического взаимодействия в регионе в качестве основных принципов перспективы ассоциации в ИТР". "В этом отношении механизмы под руководством АСЕАН могут служить платформой для диалога и осуществления сотрудничества в ИТР, - отмечается в итоговом заявлении. - Мы призвали внешних партнеров поддержать и начать сотрудничество с АСЕАН в ключевых областях".

Лидеры блока высоко оценили усилия, предпринятые всеми государствами - членами АСЕАН, в частности Индонезией, которая сыграла значительную роль в завершении разработки документа, "воплощающего единство, центральность и лидерство блока в развивающейся региональной архитектуре".

"Я бы хотел выразить свою признательность президенту Индонезии [Джоко Видодо], сыгравшему важную роль в формировании перспективы АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона, которую ассоциация согласилась закрепить на таких общепризнанных принципах, как взаимное доверие, уважение и интерес, а также поддерживать правила на основе подхода и принципов, содержащихся в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, - отметил премьер Таиланда. - Концепция также должна дополнять существующее сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях и создавать ощутимые и конкретные результаты на благо народов региона".

Впервые концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" была предложена президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году. В новом формате, который, по замыслу Вашингтона, должен заменить формат Азиатско-Тихоокеанского региона, основными союзниками выступают Австралия, Индия и Япония. При этом Китай считает, что целью новой концепции является ограничение влияния Пекина в регионе.