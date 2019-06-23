Помпео надеется, что переписка Трампа и Ким Чен Ына создаст основу для денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Отправленное президентом США Дональдом Трампом личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну обеспечит хорошую основу для денуклеаризации Корейского полуострова, выразил надежду в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео. Его выступление перед журналистами транслировал телеканал Fox News.

"Я могу подтвердить, что это письмо [Трампа] было отправлено. Я надеюсь, что это обеспечит нам хорошую основу для продолжения важных переговоров с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил глава дипломатии США, который после беседы со СМИ отправился в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее Трамп сообщил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым". 23 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что Ким Чен Ын ознакомился с письмом президента США, содержание которого лидер КНДР назвал отличным.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.