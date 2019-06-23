ЦИК Украины зарегистрировал более 3300 кандидатов в депутаты Рады

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. ЦИК Украины в воскресенье зарегистрировал 212 кандидатов в депутаты Верховной рады в одномандатных округах и 430 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий, на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Сегодня комиссия зарегистрировала 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 164, выдвинутых политическими партиями - 48. Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 430 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий. "От политической партии "Батькивщина" - 206, от политической партии "Оппозиционный блок" - 224", - отметили в ЦИК.

Таким образом, всего по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировал 1743 кандидатов в депутаты Рады, включенных в избирательные списки 12 политических партий.

Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 25 июня включительно. До 8 июля партии еще могут снимать с регистрации тех или иных кандидатов. Это касается и кандидатов, которые могут до этого срока снять себя с выборов.

Выборы в Раду

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Конституционный суд признал законным указ президента Зеленского о досрочных выборах Рады. Выборы в парламент пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. На втором месте находится партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11%, третьем - партия "Батькивщина" с 8,7%, четвертом - "Европейская солидарность" с 8,3%, пятом - партия "Голос" с 5,3%.