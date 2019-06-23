Советник экс-президента Грузии: туристы из России не должны подвергаться агрессии

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Проявления агрессии со стороны жителей Грузии ни в коем случае не должны переходить на туристов из России. Об этом в воскресенье заявил советник экс-президента республики Георгия Маргвелашвили, адвокат Каха Кожоридзе на многотысячном митинге в Тбилиси у здания парламента Грузии.

"Агрессия ни в коем случае не должна переходить на конкретных рядовых граждан, в том числе, конечно же, на российских туристов, которые находятся в Грузии. Это мы должны сделать не потому, что нашей экономике нужны их деньги, а в первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные [примеры] поведения. "Гость и хозяин" (поэма грузинского писателя Важи Пшавелы (1861-1915) - прим. ТАСС) в этой стране не случайно была написана. Эти же идеалы являются частью нашей ежедневной жизни, и мы, конечно же, будем беречь эти идеалы", - сказал Кожоридзе.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в мае текущего года граждане России совершили более 172 тыс. визитов республику, что на 53,2% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля "российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

В субботу Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. Как пояснили в ведомстве, "причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которая отвечает за организацию воздушного движения.