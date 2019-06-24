Арабские племена сирийского Заевфратья выступили в поддержку руководства Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 24 июня. /ТАСС/. Лидеры арабских родоплеменных союзов и племен с восточного берега реки Евфрат поддержали курс руководства Сирии на восстановление страны и выступили против незаконного присутствия на территории республики войск зарубежных стран. Об этом говорится в совместном заявлении шейхов.

"Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии под руководством президента Башара Асада. Мы против незаконного иностранного присутствия по всей территории Сирии, в том числе на севере и северо-востоке страны", - говорится в заявлении.

Руководители племен потребовали восстановить контроль руководства страны над Заевфратьем. Также было озвучено предложение "амнистировать всех, чьи руки не запятнаны кровью, кто был вынужден взять в руки оружие и быть в вооруженной оппозиции государству". Ключевой проблемой шейхи считают незаконное зарубежное вмешательство во внутренние дела Сирийской Арабской Республики.

"Собрание представителей кланов и племен доказывает, что сирийский народ един, мы не желаем подчиняться иностранцам, которые приезжают к нам без разрешения. Они хотят разорвать неделимую Сирию на куски, но мы этого не позволим", - сказал шейх племени ассасны Иса аль-Ибрагим.

"Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель - разделить нашу страну. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир - уходите отсюда, вам не рады. Сирия едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся", - добавил шейх племени агейдат Камаль аль-Джара.

Единая страна и защита суверенитета

Шейхи выступили "против попыток других государства осуществлять проекты по разделу Сирии". Отмечается, что только сирийский народ имеет право определять судьбу своей страны, а территория республика является собственностью всех сирийцев, и никто другой не вправе распоряжаться ей.

"Мы выступаем за активизацию движения народного сопротивления в Заевфратье, в том числе посредством сплочения арабских и курдских племен, что должно способствовать развитию межнационального диалога и взаимопонимания для срыва планов США, стран Запада, а также "сепаратистов" на севере страны и северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении.

По словам представителя национальных элит города Аль-Хасака доктора Дауда Бека, район, откуда он приехал, на сегодняшний день не подчиняется правительству страны - территорией управляют курдские сепаратисты. Руководители племен уверены, что на северо-востоке страны курды получают от США оружие в обмен на сирийскую нефть.

"Конечно, нас это не устраивает, национальные элиты настаивают на том, чтобы государство было единым, как раньше, и иностранцы не навязывали нам свои правила. Решать все должны сирийские власти под сирийским флагом", - говорит Дауд Бек.

Согласно заявлению шейхов, все полезные ископаемые на территории страны являются собственностью народа и никто не вправе "узурпировать использование природных богатств Сирии". "Сирия едина, все племена и кланы поклялись богом в том, что даже маленький кусочек родной земли не уйдет от нас. Мы не отдадим никому и двадцати сантиметров нашей площади", - отметил шейх племени альбуллет Султан Нури.