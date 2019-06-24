Парламент Казахстана ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в понедельник ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия, передает корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

"Согласно договору, запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию", - говорится в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Положения договора отвечают принципиальной позиции Казахстана, прошедшего путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения, отмечается в сообщении.

После ратификации Сенатом договор поступит на подпись президенту Казахстана.

Договор подписан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 июля 2017 года. Он вступит в силу после ратификации 50 государствами. На текущий момент он подписан 70 государствами, ратифицирован 23 странами.