СМИ: Индия заключит с США оборонные контракты стоимостью $10 млрд

ТАСС, 24 июня. Индия готовится в течение двух-трех лет заключить с США оборонные контракты стоимостью $10 млрд, несмотря на конфликты между двумя странами в торговой сфере. Об этом сообщила в понедельник индийская газета Times of India со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным издания, один из крупнейших контрактов касается поставки десяти патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8I Poseidon стоимостью около $3 млрд.

"Закупка десяти самолетов P-8I Poseidon была одобрена профильным комитетом министерства обороны на прошлой неделе. До августа этот вопрос будет направлен на утверждение в Совет по оборонным закупкам, возглавляемый министром обороны страны Раджнатхом Сингхом", - цитирует газета представителя оборонного ведомства Индии.

Другие контракты касаются поставок 24 противолодочных многоцелевых вертолетов MH-60 "Romeo" стоимостью $2,6 млрд, новейших ракетных комплексов "земля - воздух" для защиты Нью-Дели (около $1 млрд), а также шести ударных вертолетов Apache стоимостью около $1 млрд. Ожидается, что эти вопросы будут обсуждаться во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Индию, который начнется во вторник.

Ранее Индия заключила с Россией контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд, а также аренду атомной подводной лодки проекта 971 "Щука-Б" (класс "Акула" по классификации НАТО), чем вызвала серьезное недовольство США. Вашингтон грозит Нью-Дели санкциями за покупку российской военной техники в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").