СМИ: жене Гуайдо не позволили покинуть Венесуэлу для участия в форуме в Мадриде

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы не позволили покинуть страну Фабиане Росалес, супруге лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщила в понедельник газета Rason.

По ее информации, жена оппозиционера должна была принять участие в XII Атлантическом форуме в Мадриде, чтобы рассказать о ситуации в Венесуэле. "Это необоснованный акт [запрет на выезд], потому что в отношении нее нет никаких процессуальных действий и она должна иметь свободу на передвижение", - утверждал источник, приближенный к Гуайдо.

В связи с тем, что супруга оппозиционера не будет участвовать в форуме, она направила его участникам видеообращение.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.