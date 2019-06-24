СМИ: у Facebook нет доказательств российского вмешательства в ход референдума по Brexit

ТАСС, 24 июня. Вице-президент компании Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг заявил в понедельник об отсутствии доказательств влияния России на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что это случилось во время референдума по Brexit. Мы провели два полных исследования данных, которые мы имели по референдуму по Brexit. Мы использовали ту же самую методологию, которая применялась после того, как ФБР зафиксировало вмешательство внешних сил через Facebook в выборы президента США в 2016 году", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Клегг отметил, что британский евроскептицизм сформировался достаточно давно. "Хотя я понимаю, почему люди хотят свести этот кризис в британской политике к некому заговору или сговору, или недобросовестному использованию социальных сетей, я боюсь, что корни британского евроскептицизма уходят очень глубоко", - заявил он.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. В октябре 2017 года стало известно, что председатель комитета Палаты общин по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий Дамиан Коллинз направил запрос на имя основателя Facebook Марка Цукерберга с требованием предоставить информацию о любой финансовой активности связанных с Россией аккаунтов в период проведения референдума по Brexit и во время прошедших в июне 2017 всеобщих парламентских выборов. В частности, британского депутата интересовали примеры рекламы, которая оплачивалась с российских аккаунтов, сколько средств было затрачено на ее продвижение и каков был спрос на нее среди пользователей.

Позже глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер заявил, что он не располагает данными о том, что Россия могла оказать влияние на итог референдума.