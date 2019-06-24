Комитет секретарей Совбезов стран ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Совместное заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 27 июня в Бишкеке, на нем будет обсуждаться ситуация в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ОДКБ.

"Члены Комитета секретарей советов безопасности обсудят вызовы и угрозы коллективной безопасности в сложившихся условиях, а также дополнительные меры по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате ОДКБ", - сказал он.

На заседании планируется рассмотреть и одобрить проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ "О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", а также "О плане коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы".

Кроме того, будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год, план консультаций представителей стран ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года - первое полугодие 2020 года, а также принято решение "О регламенте информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ".

Заседание комитета будет проходить под председательством Секретаря Совета безопасности Киргизии Дамира Сагынбаева при участии исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова. Заседание пройдет в узком и расширенном составе.