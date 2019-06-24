Премьеры России и Франции начали переговоры в мэрии Гавра

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министры РФ и Франции - Дмитрий Медведев и Эдуар Филипп - начинают переговоры в здании мэрии Гавра в Нормандии. Кортеж главы российского правительства подъехал к зданию мэрии, где состоялась официальная церемония приветствия. До этого Филипп лично встретил Медведева в аэропорту Октевиль в окрестностях Гавра.

Российскую делегацию также поприветствовали мэр города Жан-Батист Гастин, сенаторы и депутаты.

После протокольной фотосъемки премьер-министры поднялись на смотровую площадку на 17-м этаже 60-метровой башни мэрии - одной из достопримечательностей Гавра, где также приняли участие в совместном фотографировании.

Беседа Медведева и Филиппа открывается в зале переговоров этажом выше. После встречи премьер-министры дадут совместную пресс-конференцию и, как ожидается, продолжат общение во время прогулки по городу, мэром которого нынешний премьер-министр Франции был в 2010-2017 годы.

Город Гавр (в переводе с французского - "Гавань"), ведущий свою историю с начала XVI века, расположен на правом берегу Сены в регионе Нормандия. Население - около 170 тыс. человек. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, однако здесь сохранились и архитектурные памятники XVI - XVIII вв. В послевоенные годы центральная часть Гавра была заново застроена современными зданиями по проекту архитектора Огюста Перре. В 2005 году ЮНЕСКО внесла центр этого нормандского города в список Всемирного наследия как исключительный пример архитектуры и градостроительства послевоенного периода. В настоящее время гаврский порт является крупнейшим на северном побережье Франции.