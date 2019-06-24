Советник Трампа ответил на критику плана ближневосточного урегулирования

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке нацелен на улучшение жизни палестинцев и израильтян. Об этом, как передает в понедельник телеканал Sky News Arabia заявил находящийся в регионе советник главы Белого дома Джаред Кушнер.

"Целью мирного плана президента Трампа является улучшение жизни палестинцев и израильтян, - сказал он. - Безопасность служит основой для поощрения инвестиций на Западном берегу и в секторе Газа, а экономический план не может быть реализован без мира и безопасности".

Делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином, в которую входят также Кушнер, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, примет участие в организуемом Вашингтоном и Бахрейном в Манаме 25-26 июня международном форуме по Палестине "Мир во имя процветания". На нем, как ожидается, будет официально представлена опубликованная в минувшую субботу экономическая часть американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, которая предусматривает инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд.

Кушнер подверг критике позицию палестинской стороны, заявив, что "противодействие палестинского руководства плану Трампа является стратегической ошибкой". "Мы поддерживаем Израиль, сильного союзника и нашего партнера по безопасности, но мы также хотим удовлетворительного решения проблем для палестинцев, - отметил он. - Критика плана исходит из эмоций, а изучение деталей не берется в расчет". По словам советника президента, политическая часть американского плана будет обнародована "в должное время".

В воскресенье на конференции в Нью-Йорке Гринблатт сообщил, что США, вероятнее всего, не будут раскрывать до ноября информацию о политической составляющей разрабатываемого ими плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

О согласии участвовать в международном форуме по Палестине в столице Бахрейна ранее заявили Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Саудовская Аравия. Бойкотируют мероприятие Ирак и Ливан. В МИД РФ проведение этого форума расценили как очередную попытку американской администрации сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования.