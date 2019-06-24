Премьер Франции призвал сделать все, чтобы избежать эскалации ситуации в Персидском заливе

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Франция призывает предпринять все усилия, чтобы избежать эскалации ситуации в Персидском заливе. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции с российским коллегой Дмитрием Медведевым, посетившим Францию с однодневным визитом.

"Мы также обсудили ситуацию в Иране, ту напряженность, которая существует сейчас в Персидском заливе, - сказал Филипп. - Мы подчеркнули вместе, что необходимо сделать все, чтобы никакая оплошность, никакой случайный шаг не смог ухудшить ситуацию".

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.