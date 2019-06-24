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США вводят санкции против восьми иранских военачальников

Согласно американскому минфину, указанные лица непосредственно связаны со "злонамеренной деятельностью" Корпуса стражей исламской революции

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Вашингтон вводит санкции в отношении восьми военачальников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении американского Минфина.

"Эти командующие находятся на верхушке бюрократии, которая контролирует злонамеренную деятельность КСИР в регионе", - сказано в заявлении министерства.

Среди попавших под санкции оказался командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. "[Его] структура ответственна за уничтожение американского беспилотника 20 июня 2019 года", - отмечает ведомство.

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