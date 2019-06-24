В Харькове облили краской памятный знак в честь боевиков УПА

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Полиция Харьковской области Украины проводит проверку после того, как неизвестные облили красной краской памятный знак в честь боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена в РФ). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Инцидент произошел в Молодежном парке в Харькове. Информация о нем зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений районного отдела полиции.

В апреле неизвестные засыпали памятник УПА мусором.

Памятный знак был установлен в 1992 году с разрешения Харьковского городского совета. В апреле 2013 года он был снесен неизвестными, на его месте весной 2014 года был установлен временный памятный знак в виде таблички. В декабре того же года он был поврежден взрывом, но вскоре восстановлен. Памятный знак является традиционным местом проведения мероприятий украинских националистов.

Боевое крыло Организации украинских националистов (запрещена в РФ) - Украинская повстанческая армия (УПА) - создано в 1943 году. Действуя в основном на Западной Украине, боевики УПА ориентировались на использование экстремистских средств, в том числе открытого террора, для создания "национально правильного" государства. В годы Великой Отечественной войны они, сотрудничая со спецслужбами нацисткой Германии, воевали против Советского Союза.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по фамилии их главаря Степана Бандеры стали называть бандеровцами, - убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тысяч поляков и около 28 тысяч евреев. В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о героизации ОУН-УПА, признав ее деятельность борьбой за независимость страны. Главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, проводят памятные акции и факельные шествия, их именами называют улицы.