Украинская делегация допускает уход Киева из ПАСЕ, если в организации восстановят Россию

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия России в рамках организации будут восстановлены. Такое мнение высказал в понедельник глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня", - написал он в Facebook.

На сессии ассамблеи в Страсбурге намечено голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

Участники летней сессии ПАСЕ утвердили на понедельник рассмотрение доклада главы регламентного комитета организации Петры де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", который содержит резолюцию, позволяющую России подать заявку на участие в сессии.