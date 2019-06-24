В США вынесение приговора россиянину Лисову отложили до 25 октября

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Вынесение приговора российскому программисту Станиславу Лисову, который ранее признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, отложили до 25 октября. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу данных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Стороны могут предоставить суду документы, касающиеся возможного наказания россиянина, до 11 октября. Ранее планировалось, что вынесение приговора состоится 27 июня. В феврале адвокат Лисова Аркадий Бух сообщил ТАСС, что россиянин, экстрадированный в 2018 году в США из Испании, признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения. Юрист отметил тогда, что максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

Адвокат констатировал, что защите и обвинению предстоят продолжительные консультации и не исключил, что по их итогам Лисов будет приговорен к тому сроку тюремного заключения, который он уже отбыл, находясь под стражей в США и Испании. На данный момент это суммарно более двух лет. В этом случае россиянин будет сразу же освобожден.

По словам Буха, после отбытия наказания в США россиянин, вероятно, будет депортирован на родину. Ранее сообщалось, что Лисову, которого власти США обвинили в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации, может грозить тюремное заключение сроком до 35 лет.

По данным прокуратуры, с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как утверждают власти США, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса. Россиянин был арестован в январе 2017 года в Испании и экстрадирован в США в январе 2018 года.