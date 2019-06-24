ЦИК Украины зарегистрировал кандидатов от партии Зеленского по многомандатным округам

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала список кандидатов в депутаты по многомандатным округам от партии "Слуга народа". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе партии.

"Еще один шаг сделан: ЦИК зарегистрировал список кандидатов в многомандатном округе от партии "Слуга народа"! Дальше - больше!" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале партии.

19 июня представители партии "Слуга народа" подали документы в ЦИК страны для регистрации кандидатов по одномандатным округам на внеочередных выборах Верховной рады. Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.