Госдепартамент подтвердил, что спецпредставитель по КНДР Бигэн в конце недели посетит Сеул

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в конце недели отправится в Сеул в преддверии официального визита в Южную Корею американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник Госдепартамент.

"Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн с 27 по 30 июня посетит Сеул, где встретится с южнокорейскими должностными лицами", - отметил Госдепартамент в распространенном сообщении.

О визите Бигэна ранее со ссылкой на источники сообщало агентство Yonhap. По его данным, Бигэн, как ожидается, проведет переговоры о денуклеаризации КНДР со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

Президент США нанесет двухдневный визит в Республику Корея с 29 по 30 июня. Его также будет сопровождать госсекретарь Майкл Помпео.