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Разногласия между РФ и ПАСЕ

ПАСЕ рассмотрела более ста поправок к резолюции, позволяющей РФ принять участие в сессии

Поправки были предложены в основном представителями Украины и Великобритании

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрели около половины из более чем 200 поправок, предложенных парламентариями к резолюции, которая позволит российской делегации вернуться к работе в ПАСЕ. Как передает в понедельник корреспондент ТАСС с места события, обсуждение резолюции и голосование по поправкам к ней длится уже более семи часов.

К настоящему моменту рассмотрено около половины из более чем 200 поправок, которые были предложены в основном представителями Украины и Великобритании. Рассмотренные до настоящего момента поправки касаются первых пяти из 12 абзацев резолюции. Принята была лишь одна поправка к первому параграфу, которая носит в основном технический характер.

С момента начала рассмотрения доклада о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", который содержит указанную резолюцию, ассамблея сделала несколько перерывов.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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