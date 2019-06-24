СМИ: Россия проведет наблюдательный полет над Швецией

СТОКГОЛЬМ, 25 июня. /ТАСС/. Российский разведывательный самолет АН-30Б прибыл в понедельник в упсальский аэропорт Эрна в 70 км от Стокгольма для проведения наблюдательного полета над территорией Швеции в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны страны Йеспера Тенгрут.

"Они [российская сторона] должны представить свой маршрут как минимум за 24 часа до вылета", - пояснил Тенгрут.

Российские военные уже не первый раз совершают контрольные полеты над Швецией. 31 августа 2015 на этом же аэродроме приземлился такой же самолет с 15 специалистами на борту.

По словам пресс-секретаря Минобороны королевства, в Швеции инспекции в рамках Договора по открытому небу проводятся примерно раз в год, больше других это делает Россия. Само королевство ежегодно проверяет от четырех до шести стран, сообщил Тенгрут.

Договор по открытому небу - многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 27 стран. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля над военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. В настоящее время участниками договора являются 34 государства - члена ОБСЕ, в том числе большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия. Российская Федерация ратифицировала документ 26 мая 2001 года.