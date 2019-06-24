В Баку посчитали интересным ряд предложений посредников по урегулированию в Карабахе

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Международные посредники по урегулированию карабахского конфликта выдвинули "определенные интересные предложения", связанные с реализацией конкретных инициатив в гуманитарной плоскости и области безопасности. Об этом заявил в понедельник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству, комментируя итоги состоявшейся в Вашингтоне 20 июня встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Здесь имели место определенные интересные предложения, связанные с реализацией конкретных инициатив в гуманитарной плоскости и в области безопасности, отраженных в заявлениях по итогам предыдущих встреч, а также инициативы по оценке ситуации, складывающейся в регионе. Самым же важным является то, что должна быть продемонстрирована политическая воля в направлении реализации этих инициатив и осуществления шагов, нацеленных на достижение результата", - сказал министр.

По словам Мамедъярова, в целом встреча в Вашингтоне "была полезной". "Но она еще раз показала то, что на нынешнем этапе процесса и далее уклоняться от шагов, ориентированных на достижение конкретных результатов, весьма трудно, а скорее, и вовсе невозможно, если мы искренни в своих намерениях добиться урегулирования этой проблемы дипломатическими способами", - особо отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что азербайджанская сторона "преисполнена решимости продвигать переговорный процесс". "Любая встреча без результатов - это упущенные возможности. С сожалением вынужден отметить, что за эти годы упущено множество возможностей", - сказал он. Азербайджанский министр убежден, что скорейшее разрешение карабахского конфликта в плоскости международного права "в короткое время способно принести в регион долгожданный мир, стабильность, устойчивое развитие и благоденствие".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями (Россией, США и Францией).