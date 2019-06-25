Япония на саммите в G20 приложит усилия для стабилизации ситуации вокруг Ирана

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено за счет переговоров с другими странами способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, воспользовавшись при этом своим председательством в "двадцатке". Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Что касается Ирана, то Япония намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряженности на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом Япония будет использовать то обстоятельство, что в этом году она председательствует в G20.

По словам Суги, в Токио сильно обеспокоены обострением ситуации в регионе и возросшей угрозой безопасности транспортировки грузов и сырья через Ормузский пролив, поскольку этот маршрут имеет первостепенное значение для энергетической стабильности Японии и других стран.

Очередное обострение отношений США и Ирана произошло после инцидента 13 июня с двумя танкерами в Оманском заливе, на которых прогремели взрывы после предполагаемой атаки. Точные причины произошедшего не установлены, однако Вашингтон обвинил в этом Тегеран, Иран отверг подобные утверждения.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке в международном выставочном комплексе INTEX Osaka с 28 по 29 июня.